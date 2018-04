Bayern verwacht Neuer nog dit seizoen terug

Een datum gaf Heynckes nog niet. Normaal gesproken is Neuer ook de nummer één van de Duitse nationale formatie, die in de zomer aantreedt op het wereldkampioenschap in Rusland.



Heynckes liet weten grote waardering te hebben voor Sven Ulreich, die al vrijwel het hele seizoen waarneemt voor Neuer. ,,Toen ik hier kwam in oktober was hij één brok onzekerheid'', aldus de coach. ,,Inmiddels is hij een steunpilaar die veel wedstrijden voor ons heeft gewonnen.''



Ulreich heeft, mede op voorspraak van Heynckes, inmiddels zijn contract verlengd.