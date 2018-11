Bayern weet niets van Super League

Volgens Football Leaks werken zestien grote clubs aan een Super League die de Champions League vanaf 2021 in huidige vorm moet laten verdwijnen. Het klokkenluidersplatform heeft die informatie gedeeld met internationale media waarmee het samenwerkt.

Deelnemers aan de Super League zouden zelfs overwegen uit de nationale competitie te stappen. Ajax, PSV en Feyenoord horen niet bij de eliteploegen. Het zou om een competitie tussen Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, ​​Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, FC Liverpool, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Internazionale en AS Roma.

,,Zolang ik deze club leid, blijven we in de Bundesliga”, zei Rummenigge. ,,En we blijven ook aan de competities van de UEFA deelnemen.”