Bayern wil stand-in Lewandowski ophalen bij Hoffenheim

Of zijn club in de winterstop wil meewerken aan de overgang liet hij in het midden. ,,Er is interesse, maar dat wil niet zeggen dat Wagner daadwerkelijk bij ons vertrekt.''



Volgens Duitse media heeft de spelers echter al toestemming terug te keren naar Bayern, waar hij eerder in de jeugd speelde. Er zou alleen nog overeenstemming tussen de clubs over het transferbedrag moeten komen.



Bayern is op zoek naar een centrale spits, die moet kunnen inspringen als de nummer één voor die positie Robert Lewandowski niet fit is. De discussie speelt sinds de Pool door een blessure een wedstrijd in de Champions League moest missen.