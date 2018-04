Bazoer en Verhaegh hard onderuit met Wolfsburg

Depay weer trefzeker voor winnend Lyon

23:07 Memphis Depay blijft trefzeker voor Olympique Lyon. De aanvaller, die de laatste tijd in vrijwel elke wedstrijd van zijn Franse club van waarde is, opende in de uitwedstrijd tegen Dijon (2-5) al in de vierde minuut de score. Het was zijn vijftiende competitietreffer.