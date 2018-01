BBC: Ryan Giggs nieuwe bondscoach van Wales

De voetbalbond van Wales heeft een persconferentie uitgeschreven voor maandagmiddag, maar het nieuws nog niet bevestigd. De bond voerde al wel gesprekken met de 44-jarige oud-speler van Manchester United. Ook Craig Bellamy, Osian Roberts en Mark Bowen stonden op de kandidatenlijst.



Giggs, die 64 keer voor Wales uitkwam, heeft momenteel geen vaste baan. Hij heeft er geen geheim van gemaakt dat hij de opvolger wil worden van de vorig jaar november opgestapte Chris Coleman (naar Sunderland).



,,Het is een geweldige baan. Ik ken de spelers en het systeem en bovendien hebben we een speler van wereldklasse in huis met Gareth Bale'', zei Giggs onlangs in een interview. Hij was assistent-trainer van Louis van Gaal bij Manchester United en moest die positie eind 2016 opgeven toen de Nederlandse coach werd ontslagen. ,,Ik heb twee jaar gewerkt met Van Gaal en dat was een fantastische ervaring. Ik weet nu dat ik de baan van bondscoach aankan.''