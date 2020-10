Becker met Union Berlin veel te sterk voor Boëtius en St. Juste

De club uit Berlijn komt door de zege op vier punten. Mainz is na drie duels nog puntloos.



Becker stelde in de dertiende minuut Max Kruse met zijn voorzet in staat op de 1-0 te maken. Die kopte de bal in de korte hoek achter doelman Robin Zentner. In de tweede helft liep Union verder uit via doelpunten van Marcus Ingvartsen, Marvin Friedrich en Joel Pohjanpalo.