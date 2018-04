Bekerduel tussen 'Fener' en Besiktas gestaakt

Atlético Madrid verliest en ziet Real naderen

21:51 Atlético Madrid heeft in de 33ste speelronde van de Spaanse competitie Real Madrid een punt dichterbij zien komen. De nummer twee verloor woensdag in San Sebastián bij Real Sociedad, een middenmoter. De thuisclub won met 3-0. Het verschil tussen de clubs uit Madrid is nu drie punten.