Bekijk hier alle doelpunten van vanavond in de Champions League

Bayern gemakke­lijk langs Bochum, behoudt koppositie

Bayern München heeft geen fout gemaakt in de twintigste speelronde van de Bundesliga. De koploper was op eigen veld te sterk voor VfL Bochum: 3-0. Matthijs de Ligt had een basisplaats en deed het hele duel mee, Daley Blind viel na 66 minuten in. Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui ontbraken vanwege blessures.