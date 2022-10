Bekijk hier alle goals uit de Champions League: van Salah-hattrick tot spektakel in Camp Nou

Bekijk hier de goals FC Barcelona overleeft in spektakel­stuk tegen Inter en mag nog hopen op de knock-outfase

FC Barcelona kan dankzij Robert Lewandowski nog overwinteren in de Champions League. De Poolse topspits maakte in de 92ste minuut de 3-3 tegen Inter, nadat Robin Gosens de matchwinner leek te worden in Camp Nou. Door de late gelijkmaker blijft het verschil drie punten met nog twee speelrondes te gaan.

23:44