Bekijk hier alle uitslagen en standen in de Europese topcompetities

samenvatting Wijnaldum grijpt ondanks twee treffers naast heldenrol bij PSG, City veel te sterk voor Brugge

Georginio Wijnaldum liet deze week weten dat hij best even moest wennen bij Paris Saint-Germain. Vanavond is daar niets van te merken. De middenvelder, die afgelopen zomer overkwam van Liverpool, scoorde twee keer voor de Fransen in het Champions League-duel met RB Leipzig. Genoeg voor een overwinning bleek het uiteindelijk niet: 2-2.

4 november