Bekijk hier de uitslagen en standen in de Europese topcompetities

Met samenvatting Tonny Vilhena laat met Salernita­na zien hoe Feyenoord-opponent Lazio te verslaan is

Tonny Vilhena en zijn teamgenoten van Salernitana hebben Feyenoord laten zien dat Lazio te verslaan is. De club uit het zuiden van Italië won vanavond met 1-3 in Stadio Olimpico in Rome. Het was voor Lazio pas de derde nederlaag van dit seizoen.

30 oktober