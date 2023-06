België boekt na rel rond Thibaut Courtois simpele zege, PSV’er Bakayoko maakt eerste interlandgoal

met video'sBelgië heeft een roerige week afgesloten met een overtuigende zege in strijd om EK-kwalificatie. De Rode Duivels hadden geen kind aan Estland, dat met 0-3 aan de kant werd geschoven. Romelu Lukaku was de grote man bij de Belgen. Bekijk onderaan dit artikel alle uitslagen van vanavond.

Lukaku zette België voor rust al op een 0-2 voorsprong. Na 37 minuten opende hij de score door een voorzet vanaf de rechterkant binnen te werken, drie minuten later sloeg de spits toe na een voorzet vanaf de linkerflank. De topscorer aller tijden van de Belgische nationale ploeg verhoogde zijn doelpuntentotaal naar 75. In de slotfase bepaalde PSV-aanvaller Johan Bakayoko, die een basisplaats kreeg, de eindstand op 0-3.

Daarmee zette België een punt achter een week waarin een conflict centraal stond. Doelman en aanvoerder Thibaut Courtois verliet maandag het trainingskamp van de Belgen omdat hij tegen Oostenrijk de aanvoerdersband niet mocht dragen. ,,Ik ben verrast en geschokt’', reageerde bondscoach Domenico Tedesco op de persconferentie.

Volledig scherm Romelu Lukaku. © AP

Courtois voelde zich volgens de oefenmeester vernederd, maar gaf maandagavond zelf een andere lezing van de situatie. ,,Ik ben zeer verrast over zijn gedeeltelijke en subjectieve verslag over een privégesprek dat we na de wedstrijd tegen Oostenrijk hadden. Ik wil duidelijk maken dat het niet de eerste of de laatste keer is dat ik met een coach praat over problemen in de kleedkamer, maar nooit eerder heeft iemand dit naar buiten gebracht. Ik ben hierover zeer teleurgesteld en wat hij heeft gezegd klopt niet met de werkelijkheid.”

De band verhuisde naar de bovenarm van Lukaku, die dus een uitstekende avond beleefde in Estland. In het doel nam Matz Sels de plek in van Courtois. België heeft na drie duels in de EK-kwalificatiereeks nu zeven punten verzameld. Oostenrijk is koploper in de poule met tien punten. De Oostenrijkers, die een wedstrijd meer hebben gespeeld dan België, wonnen met 2-0 van Zweden.

Bekijk hier de goal van Bakayoko:

Jubileum Ronaldo

Opnieuw een fraaie mijlpaal voor Cristiano Ronaldo: de 38-jarige Portugees verscheen vanavond in IJsland aan de aftrap en speelde zodoende zijn tweehonderdste wedstrijd in het shirt van zijn land. Ronaldo werd de eerste international ooit die tweehonderd duels voor een nationale ploeg speelde. Het werd uiteindelijk een memorabel duel voor de speler van het Saoedische Al-Nassr, want in blessuretijd schoot hij zijn ploeg naar een 0-1 zege.

Volledig scherm Ronaldo voorafgaand aan de wedstrijd. © ANP / EPA

Noorwegen en Bosnië

Noorwegen boekte mede dankzij Manchester City-fenomeen Erling Haaland een klinkende zege op Cyprus. De Scandinaviërs, die nog alle zeilen moeten bijzetten om er volgend jaar bij te zijn op het EK, wonnen mede dankzij twee goals van de topspits met 3-1. Bosnië en Herzegovina beleefde juist een beschamende avond. De nummer 57 van de wereld ging met 0-2 onderuit tegen Luxemburg, dat 34 plekken lager staat op de ranking.

Bekijk hier de tweede treffer van Haaland:

Sadilek scoort

FC Twente-speler Michal Sadílek heeft dinsdag voor de eerste keer gescoord voor Tsjechië. De middenvelder deed dat in de oefenwedstrijd bij Montenegro. Tsjechië won met 4-1. Ook Václav Cerný, eveneens speler van FC Twente, deed mee bij de Tsjechen.

Bekijk hier alle uitslagen van vanavond:

Volledig scherm Romelu Lukaku. © BELGA