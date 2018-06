België loopt na rust over moegestreden Panama heen

Door Tim Reedijk



De Belgen leken aanvankelijk moeite te hebben met de hoge verwachtingen die ze niet op de laatste plaats zelf over zich afgeroepen hebben in aanloop naar het WK. Niet voor niets temperde bondscoach Roberto Martinez vooraf al de verwachtingen door te stellen dat er dit WK geen makkelijke wedstrijden zijn en dat een kleine zege met goed voetbal ook een prima start zou zijn voor de Belgen. Het liep juist andersom. De score viel ruim uit, maar goed voetbal zagen we pas bij vlagen in de tweede helft. In de eerste helft haperde de aanvalsmachine van Martinez opzichtig.



De Rode Duivels teerden in het eerste bedrijf op de individuele klasse van smaakmakers als Eden Hazard en Dries Mertens die zo nu en dan dreigend waren en het doel van de 36-jarige goalie Jaime Penedo onder vuur namen. Diezelfde Mertens was het ook die de wedstrijd meteen na rust openbrak - en hoe. De 31-jarige aanvaller nam een afvallende bal in één keer op de slof en volleerde die tegendraads achter de kansloze Penedo.



De weerstand van de dappere Panamezen nam daarna snel af. Twintig minuten later was het de Belgische topscorer aller tijden Romelu Lukaku die de wedstrijd besliste. De piekfijne assist met buitenkant voet kwam van Kevin De Bruyne, de grote man op het middenveld die vandaag nog bepaald niet lekker in zijn spel kwam. Lukaku stiftte een kwartier voor tijd ook de derde Belgische treffer achter Penedo. Juist dat maakt de Belgen zo gevaarlijk. Ook als het even niet loopt, kan Martinez rekenen op de klasse van rasvoetballers als Hazard en De Bruyne en de scoringsdrift van Lukaku. Want meevoetballend speelde de spits van Manchester United bepaald geen goede wedstrijd.



Dat Panama via Carrasco Murillo en Ismael Díaz nog tot grote kansen kwam over de wedstrijd verspreid, moet een punt van aandacht zijn bij de Belgen met het oog op de naderende eerste topwedstrijd tegen Engeland in de poule. Met de torenhoge WK-ambities van de Rode Duivels blijft de defensie een heikel punt, zeker nu Dedryck Boyata (oud-FC Twente) daarin staat opgesteld bij afwezigheid van de nog geblesseerde Thomas Vermaelen en Vincent Kompany. Maar voor de clash tegen Engeland wacht eerst Tunesië, wat op papier een zekerheidje is voor België.