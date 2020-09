België na ruime zege op IJsland alleen op kop in Nations League

België keek al na elf minuten tegen een achterstand aan na een doelpunt van de IJslander Hólmbert Aron Fridjónsson. Na ruim een kwartier had België al een voorsprong te pakken na goals van Axel Witsel en Michy Batshuayi. Kort na rust maakte Dries Mertens er 3-1 van, waarna Batshuayi zijn tweede maakte. De 18-jarige Jérémy Doku, die een basisplaats had, bepaalde tien minuten voor tijd de eindstand in Brussel.