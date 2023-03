België wint met uitblinker Kevin de Bruyne voor het eerst sinds 1954 van Duitsland

België overrompelde Duitsland in de openingsfase en stond na tien minuten al met 0-2 voor. Een snelle aanval in de 6e minuut ging via Romelu Lukaku naar aanvoerder Kevin De Bruyne, die Yannick Carrasco vond. Die rondde af. Drie minuten later stuurde De Bruyne Lukaku de diepte in. Die schoot meteen ook hard binnen. Lukaku kopte daarna nog op de lat.