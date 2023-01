België zoekt een bondscoach: Andrea Pirlo meldt zich als concurrent voor Thierry Henry

Na het mislukte WK in Qatar, waarin België al in de groepsfase werd uitgeschakeld, namen de Belgische nationale ploeg en Martínez na zes jaar afscheid van elkaar. Waar de Spanjaard inmiddels is aangesteld als bondscoach van Portugal, daar is het nu de vraag wie zijn opvolger in België wordt. Tot vandaag hadden geïnteresseerden de kans om te solliciteren bij de Belgische voetbalbond, die op zoek is naar een serialwinner, iemand met internationale ervaring, een people manager en een tactisch expert, zo viel er te lezen in de vacature.