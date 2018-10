Belgisch voetbal op z'n kop door corruptie en matchfixing

Daarnaast waren er dus huiszoekingen aan de gang bij liefst tien van de zestien clubs uit de Jupiler Pro League, waaronder Anderlecht, Club Brugge, Standard Luik, Genk en Gent. Hierbij zijn de documenten over de transfers die Bayat heeft gedaan, meegenomen. In totaal zijn er liefst 57 huiszoekingen gedaan, waarvan 44 in België en 13 in het buitenland, zo bevestigt de Belgische politie. ,,Het federaal onderzoek is eind 2017 opgestart naar aanleiding van een verslag van de commissie Sportfraude van de federale politie, met aanwijzingen van verdachte financiële verrichtingen in de Jupiler Pro League. Sommige spelersmakelaars zouden – onafhankelijk van elkaar– deze verrichtingen opgezet hebben waarbij commissies bij spelerstransfers, verloningen van spelers en trainers, en andere betalingen zijn verborgen."



Via voorzitter Bart Verhaeghe liet Club Brugge weten 'medewerking te verlenen aan het onderzoek' en 'niets te verbergen te hebben'. ,, Ivan Leko is vandaag niet op de club en zou ook ondervraagd worden in het kader van hetzelfde onderzoek. Mochten wij verder officieel nieuws vernemen dan delen wij dat.''



Bij Anderlecht is voormalig directeur Herman van Holsbeeck eveneens ondervraagd door de politie. Van Holsbeeck had nauwe banden met spelersmakelaar Bayat en deed zaken met hem.



Bij de Jupiler Pro League-clubs Zulte-Waregem, Waasland-Beveren, Moeskroen, Cercle Brugge en Charleroi vonden formeel (nog) geen huiszoekingen plaats.