Belgische bondscoach Martinez hint op terugkeer Fellaini

steun voor trainer ‘Ron Jans en racisme? Wat een waanzin!’

16:59 Ron Jans (61) is momenteel zonder twijfel de meest besproken trainer in Amerika, nu hij in afwachting van een racismezaak zijn taken bij FC Cincinnati tijdelijk heeft moeten neerleggen. Oud-collega’s en spelers met wie hij werkte zijn verbijsterd. ,,Ron wordt publiekelijk afgemaakt.”