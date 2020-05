‘Belgische bondsvoorzitter misbruikt dubbelfunctie bij Charleroi bij afhandeling competitie’

Door Maarten Dekker



Als voorzitter van de nationale bond is Bayat officieel aangeklaagd wegens belangenverstrengeling. Antwerp, dat zich benadeeld voelt door zijn toedoen, heeft zowel de Belgische mededingingsautoriteit (BMA) als de Europese voetbalbond UEFA ingeschakeld. En ook binnen de bond zelf ligt Mehdi Bayat onder vuur.

De laatste strubbelingen rond Mehdi Bayat worden veroorzaakt door 1,25 miljoen euro. Dat bedrag toverde de bondsvoorzitter onlangs spreekwoordelijk uit zijn binnenzak, als extra bijdrage aan een solidariteitsfonds voor de door de coronacrisis geplaagde Belgische profclubs. Probleem was alleen: toen wist niemand nog waar dat geld vandaan kwam. De raad van bestuur van de KBVB stemde vandaag in met die bijdrage van 1,25 miljoen euro aan het solidariteitsfonds van de Pro League. Die kosten worden overgeheveld uit de toekomstige EK-winsten van de Rode Duivels op het EK in 2021. Daar ontstond de wrevel: Bayat had dat bedrag dus al beloofd aan de Pro League.

Dubbelfunctie

De timing ervan kwam ongelegen vanwege die andere zaak: Mehdi Bayat is behalve voorzitter van de Belgische voetbalbond KBVB ook algemeen directeur bij Sporting Charleroi, de nummer 3 in de onlangs definitief stilgelegde Jupiler Pro League. Antwerp stond daarin op plek 4, met slechts één punt minder en de allesbepalende play-offs nog in het verschiet. Nadat de coronagolf het voetbal begin maart stillegde, misbruikte Bayat zijn dubbelfunctie om aan te sturen op het beëindigen van de competitie. Dat betoogt Antwerp althans: het voortijdige slot is ontegenzeggelijk gunstig voor de Europese uitgangspositie van Charleroi. De club van Mehdi Bayat kan als nummer 3 direct in de groepsfase van de Europa League belanden, Antwerp moet voorrondes spelen – al heeft het op 1 augustus wel nog de verlate bekerfinale tegen kampioen Club Brugge als vangnet.

Volledig scherm Spelers van Charleroi vieren de overwinning op Gent twee maanden geleden. © BELGA

,,De club klaagt het bestaan van structurele belangenconflicten in het Belgische voetbal aan’’, schrijft Antwerp in een communiqué op de eigen website. ,,Het meest recente voorbeeld is de (dubbele) rol van de heer Mehdi Bayat, die als voorzitter van de voetbalbond zeer actief campagne gevoerd heeft om de Jupiler Pro League zo snel mogelijk stop te zetten. De timing en de manier waarop waren ontegensprekelijk in het voordeel van Charleroi, waar Mehdi Bayat gedelegeerd bestuurder is. Dit alles weliswaar met een risico op aanzienlijke sportieve en financiële gevolgen voor andere clubs en het Belgische voetbal in het algemeen.’’

Antwerp stelt verder dat ‘dergelijk gedrag het competitie-element alsook de economische concurrentie verstoort en de economische waarde van de sport vernietigt’. ,,Deze belangenconflicten dienen ook bekeken te worden in de context van het verkrijgen van licenties. Daarom hebben we die expliciete vraag ook gesteld aan de KBVB en – aangezien het UEFA-reglement uiterst strikte bepalingen bevat over belangenconflicten en de integriteit van wedstrijden – is er ook bij de UEFA een klacht ingediend.’’

Schandaal

De 41-jarige Mehdi Bayat werd vorig jaar voorzitter van de KBVB. Zijn uitverkiezing, die de in Frankrijk opgegroeide Iraniër vooral dankte aan de massale steun vanuit het Waalse deel van de stemgerechtigde clubs, volgde een jaar nadat zijn vijf oudere broer het middelpunt was van een schandaal dat het Belgische voetbal op zijn grondvesten deed schudden. Mogi Bayat, de prominentste zaakwaarnemer bij de zuiderburen, werd gearresteerd op verdenking van witwassen, matchfixing en lidmaatschap van een criminele organisatie. Operatie Propere Handen, zoals de grootschalige actie van de Belgische justitie werd gedoopt, loopt nog altijd. Mogi Bayat en ruim twintig andere aangehouden verdachten zijn inmiddels allemaal weer op vrije voeten.

Volledig scherm Mogi Bayat. © BELGA