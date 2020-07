Belgische competitie start met 18 in plaats van 16 clubs

Als Waasland-Beveren niet in de hoogste klasse zou worden opgenomen, dan zou de Pro League een hoge dwangsom moeten betalen aan Waasland-Beveren. Dat zou gaan om 2,5 miljoen euro per wedstrijd, zo werd donderdag duidelijk bij de uitspraak in het kort geding dat de club had aangespannen. Waasland-Beveren stond op de laatste plaats toen het seizoen vanwege het coronavirus na 29 van de 30 speelronden werd afgebroken.

“Eindelijk gerechtigheid”, zei Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren. “We zijn heel dankbaar voor de clubs die geloofden in achttien ploegen en ons daarin steunden. Dit is een solidaire oplossing, die geen enkele club bestraft. Er valt een enorme last van onze schouders. Op bepaalde momenten was de onzekerheid echt ondraaglijk. We leven al maanden in spanning, dat kunnen we nu eindelijk achter ons laten.”