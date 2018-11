Belgische pers snoeihard voor Rode Duivels: Een blamage, een vernedering, een drama

,,On-be-grij-pe-lijk‘’, is Het Nieuwsblad duidelijk. ,,5-2 verliezen na een 0-2 voorsprong, het doet denken aan de magere jaren die we tien, vijftien jaar geleden beleefden. Was het arrogantie? Was het nonchalance? Was het een collectieve offday? Wat het zeker was: een blamage, een vernedering, een drama.‘’



Sporza was enigszins genuanceerder. Beter in de Nations League dan op een groot toernooi een misstap begaan, was de boodschap. ,,Als je dan toch een black-out hebt, kan je die beter hebben in de Nations League dan op de Wereldbeker of het Europees kampioenschap.’’