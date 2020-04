Belgische voetbalbond schrikt niet van dreigement UEFA

De KBVB voerde vrijdagochtend samen met de raad van bestuur van de Pro League, waarin de profclubs uit de hoogste divisies zijn vertegenwoordigd, via een conference call overleg met de UEFA. Het gesprek ging over de aanbeveling van de Pro League om het seizoen in België per direct te beëindigen. Ook in Nederland pleiten heel wat clubs ervoor om de eredivisie niet meer te hervatten.



De Belgische voetbalbestuurders zeggen dat ze zich niet laten dwingen om hun competitie uit te spelen. De Nederlandse bond KNVB heeft nog geen contact gehad met de UEFA over de dreigende mail.