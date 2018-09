Benfica aangeklaagd voor onder meer corruptie

Het corruptieschandaal werd vorig jaar al publiekelijk bekend toen FC Porto, rivaal van Benfica, tientallen mails openbaar maakte. Uit die mails bleek dat Benfica verzoeken had gedaan bij de Portugese scheidsrechtersbond om specifieke arbiters aan te wijzen voor wedstrijden van de club.



Daar houden de problemen nog niet op voor Benfica, want de club heeft via huisjurist Paulo Gonçalces ook nog op onrechtmatige wijze informatie in willen winnen over bovenstaande kwestie. Ook dat is strafbaar. Mocht Benfica schuldig worden bevonden, kan de ploeg uitgesloten worden van alle competities.