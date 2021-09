Benjamin Mendy uit FIFA 22 gehaald vanwege verkrachtingszaak

De Fransman Benjamin Mendy van Manchester City, die doorgaans als linksachter speelt, is door uitgever EA Sports uit voetbalgame FIFA 22 gehaald. De aanleiding is een rechtszaak waar de speler momenteel in verwikkeld zit.

Benjamin Mendy is momenteel verwikkeld in een rechtszaak. Hij is aangeklaagd voor vier verschillende verkrachtingen en een aanklacht van seksueel misbruik. De feiten zouden zich afgespeeld hebben in zijn huis. De rechtszaak staat gepland voor 24 januari. Ondertussen heeft Manchester City hun speler ook al geschorst.

Concreet is de Fransman uit het team van Manchester City en dat van de Franse nationale ploeg gehaald in de game. Ook in het populaire Ultimate Team zal hij niet langer terug te vinden zijn. Zo kan zijn kaartje niet meer uit online pakketjes gehaald worden en kunnen spelers hem niet meer aankopen op de transfermarkt.

EA Sports heeft in het verleden ook al spelers uit hun game gehaald die beschuldigd werden van dergelijke feiten of die ongepast gedrag vertonen. Zo werd de ICON kaart van voormalig profvoetballer Marco van Basten uit FIFA 20 gehaald nadat hij ‘sieg heil’ zei tijdens een uitzending op Fox Sports. Ook voetballer Adam Johnson werd uit de game gehaald in 2016 na een veroordeling voor pedofilie.