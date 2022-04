Benzema helpt Real Madrid toch aan zege in Sevilla na slechte start

Met videoReal Madrid heeft de uitwedstrijd bij Sevilla op spectaculaire wijze gewonnen. De koploper stond na 25 minuten al met 2-0 achter in Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, maar knokte zich na rust nog knap terug tot een 2-3 overwinning. Karim Benzema maakte in de 92ste minuut de winnende goal.

Sevilla kwam na 21 minuten op voorsprong via Ivan Rakitic. De Kroatische middenvelder krulde een vrije trap door het slechte muurtje van Real Madrid, waarna Thibaut Courtois geen redding meer kon brengen. Na 25 minuten spelen kwam Sevilla zelfs op 2-0, toen Érik Lamela scoorde na goed voorbereidend werk van de Mexicaanse international Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona, die in het verleden voor FC Twente en FC Porto speelde.

Zes minuten na rust maakte Real Madrid-aanvaller Rodrygo al de 2-1, waarmee het begin voor de ‘remontada’ er was. Zijn Braziliaanse aanvalspartner Vinícius Júnior dacht een kwartier voor tijd ook te scoren, maar zijn goal werd afgekeurd wegens hands. Het duurde uiteindelijk tot de 82ste minuut voor Nacho de 2-2 had gemaakt. Daarmee was het geloof van Sevilla helemaal weg en Karim Benzema strafte dat af door in de 92ste minuut de winnende 2-3 te maken op aangeven van Rodrygo, die aan het begin van de tweede helft was ingevallen voor middenvelder Eduardo Camavinga.

Benzema was dinsdagavond al beslissend in de Champions League-confrontatie tegen Chelsea, door in de verlenging de 2-3 te maken namens Real Madrid. De 34-jarige spits uit Lyon staat nu op 39 goals en 13 assists in 39 wedstrijden dit seizoen. In de competitie staat hij nu op 25 treffers, liefst tien meer dan Enes Ünal (Getafe) en Raúl de Tomás (Espanyol).

Volledig scherm Karim Benzema juicht na zijn 2-3 in de 92ste minuut. © REUTERS

Real Madrid gaat aan kop in La Liga met 75 punten na 32 wedstrijden. De ploeg van Carlo Ancelotti won al 23 keer en verloor pas drie keer dit seizoen.

Sevilla staat net als FC Barcelona en Atlético Madrid op 60 punten. Sevilla en Atlético speelden net als Real Madrid al 32 van de 38 competitieduels, maar Barcelona heeft nog acht wedstrijden te gaan. De ploeg van Xavi speelt maandagavond (21.00 uur) de wedstrijd tegen nummer achttien Cádiz CF in Camp Nou, waar Barcelona de nare smaak van de uitschakeling in de Europa League kan wegspoelen. Eintracht Frankfurt won donderdagavond, gesteund door liefst 30.000 meegereisde fans, met 2-3 in Camp Nou voor een plek in de halve finales van de Europa League.

Volledig scherm Erik Lamela juicht na de 2-0. © ANP / EPA

Volledig scherm © AFP