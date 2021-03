Benzema voor de rechter in afpersingszaak rond seksvideo

Video Noorwegen wint in Gibraltar: Haaland scoort niet, Svensson wel

24 maart Noorwegen is de WK-kwalificatie begonnen met een overwinning in Gibraltar. Het werd 0-3 op het kunstgras van het Victoria Stadium. Daarmee neemt Noorwegen wel de koppositie over van Turkije, dat eerder op de avond in Istanboel met 4-2 won van het Nederlands elftal.