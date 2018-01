Bergkamp, Drogba en 'Kanu believe it?' bij derby's tussen Arsenal en Chelsea

Chelsea - Arsenal (1-0), 30 september 1995 - de eerste voor Bergkamp

Tegenwoordig tellen Nederlanders nauwelijks meer mee in de top van de Premier League, maar dat was in 1995 wel anders. Bij Chelsea was Ruud Gullit de grote man, terwijl bij Arsenal de aanval bestond uit Ian Wright, Dennis Bergkamp en Glenn Helder. In een keiharde wedstrijd op Stamford Bridge won Chelsea door een doelpunt van Mark Hughes.

Chelsea - Arsenal (2-3), 21 september 1997 - twee goals Bergkamp

Dennis Bergkamp zal weinig goede herinneringen bewaren aan zijn eerste derby tegen Chelsea, maar de editie van 21 september 1997 zal hij nog niet vergeten zijn. Hij scoorde op Stamford Bridge twee fraaie treffers. Door goals van Gustavo Poyet en Gianfranco Zola leek het 2-2 te gaan worden, maar in de 89ste pegelde linksback Nigel Winterburn de 2-3 binnen namens The Gunners.

Chelsea - Arsenal (2-3), 23 oktober 1999 - Kanu believe it?!

Ook twee jaar later eindigde het op Stamford Bridge in 2-3 voor Arsenal. Bergkamp speelde deze wedstrijd niet mee, maar een andere voormalig Ajacied greep nu de hoofdrol: Nwankwo Kanu. De Nigeriaanse spits verschalkte Chelsea-doelman Ed de Goey liefst drie keer. Zijn winnende treffer in blessuretijd was een pareltje. "Kanu believe it?!" schreeuwde commentator Martin Tyler.

Arsenal - Chelsea (1-2), 6 april 2004 - Chelsea naar halve finale

Wedstrijden tussen Arsenal en Chelsea groeide in de loop der jaren uit tot duels met mooie ontknopingen. Zo ook op 6 april 2004, toen de ploegen voor het eerst tegenover elkaar stonden in Europees verband, in de kwartfinales van de Champions League. Er leek een verlenging nodig om een halve finalist aan te wijzen, maar Wayne Bridge maakte kort voor tijd de winnende 1-2 voor Chelsea.

Chelsea - Arsenal (3-5), 29 oktober 2011 - Van Persie schittert

Chelsea was het afgelopen decennia vaak te sterk voor Arsenal, maar soms waren de rollen omgedraaid. Zo won Arsenal op 29 oktober 2011 bijvoorbeeld met 3-5 op Stamford Bridge bij een van de leukste Londense derby's van de laatste jaren. Robin van Persie schitterde als aanvoerder van Arsenal met drie treffers, waarvan twee hele belangrijke in de slotfase.

Arsenal - Chelsea (2-1), 27 mei 2017 - Ramsey schenkt Arsenal de FA Cup

De best bezochte wedstrijd tussen Arsenal en Chelsea was niet in een ver verleden, maar gewoon vorig seizoen, bij de FA Cup-finale op Wembley. 89.472 toeschouwers zagen Arsenal met 2-1 winnen, na een late winnende goal van Aaron Ramsey. Het leverde Arsenal de derde FA Cup in vier jaar tijd op. In augustus won Arsenal na strafschoppen op Wembley ook nog van landskampioen Chelsea in de strijd om de FA Community Shield. Begin dit seizoen, op 17 september, eindigde de derby op Stamford Bridge in 0-0. Arsenal won 74 van de 192 eerdere ontmoetingen, Chelsea won 62 keer. Didier Drogba is topscorer aller tijden in dit affiche met dertien treffers tegen Arsenal.