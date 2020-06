Bergwijn-beauty niet genoeg voor Spurs in kraker tegen Man Utd

De vrijdagavond-kraker in de Premier League tussen Tottenham Hotspur en Manchester United is geëindigd in een gelijkspel. Ondanks een heerlijke treffer van Steven Bergwijn stond er na negentig minuten 1-1 op het scorebord.

Het duel in Londen was er eentje tussen de ploegen die de coronastop in gingen als de nummers acht en vijf van Engeland, en dus stond de wedstrijd in het teken van de strijd om de Champions League-tickets. In dat kader schoten beide ploegen met een puntje niet zo gek veel op.

José Mourinho had voorin plek ingeruimd voor Bergwijn, die door de lange pauze weer hersteld was van een blessure. Datzelfde gold voor captain en vedette Harry Kane, maar het was de jonge Nederlander die na een halfuurtje de spotlights pakte. Hij pikte de bal op, snelde langs een paar tegenstanders, waarna United-keeper David De Gea geen antwoord had op zijn harde knal: 1-0.

Niet veel later had Bergwijn een assist kunnen bijschrijven, maar De Gea redde dit keer wél. Na een afgemeten voorzet van de Oranje-international kopte Heung-Min Son, maar hij zag zijn inzet door de Spaanse goalie uit de bovenhoek getikt worden. En dat terwijl de eerste kans nog voor Man Utd was geweest, maar Marcus Rashford schoot de bal tegen de benen van Spurs-keeper Hugo Lloris.