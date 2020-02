Bergwijn in de basis bij Spurs voor kraker tegen Chelsea

Door blessures van Harry Kane en Heung-Min Son is de spoeling voorin dun bij de Spurs. Volgens Mourinho wacht zijn ploeg dan ook een loodzware periode. Woensdag ging Tottenham nog kansloos onderuit in de Champions League tegen RB Leipzig. De Londenaren mochten van geluk spreken dat de ploeg van Julian Nagelsmann slechts één keer het net vond (0-1). Mourinho constateerde dat veel van zijn spelers al op hun tandvlees liepen. ,,Na de wedstrijd zag ik: Lucas was dead, Bergwijn was dead, Lo Celso dead.”



Tegen Chelsea staat, naast de nodige prestige, de vierde plaats op het spel. The Blues hebben na 26 duels één punt meer. Frank Lampard passeert voor het beladen treffen Kepa Arrizabalaga, Willian en Tammy Abraham. Willy Caballero, Ross Barkley en Olivier Giroud krijgen de voorkeur.