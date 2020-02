Bergwijn kopje onder met Spurs in spetterende derby tegen Chelsea

Beide ploegen trapten vanaf het eerste fluitsignaal het gaspedaal vol in. De eerste goede kans was voor Spurs. Na negen minuten bracht Bergwijn aanvalspartner Lucas Moura in stelling. Het schot van de Braziliaan werd prima gekeerd door goalie Willy Caballero, die de voorkeur kreeg boven Kepa Arrizabalaga. Twee minuten later zette Mason Mount met een inzet van dichtbij Hugo Lloris aan het werk. Daarna nam Chelsea het initiatief en volgde de voorsprong. Na een langlopende aanval schoot de herboren Olivier Giroud in derde instantie hard raak na een kwartier spelen. Ook na die voorsprong hield Chelsea het betere van het spel in de Londense derby die zich in een moordend tempo voltrok. Na 35 minuten voorkwam Caballero met een puike redding dat Davinson Sánchez uit een hoekschop de gelijkmaker tegen de touwen kopte.

Kort na rust was het echter Chelsea dat toesloeg. Met een technisch fraaie volley verdubbelde linksback Marcos Alonso de marge. Na 50 minuten sloeg ook Spurs genadeloos toe, maar dan in verkeerde zin. Tottenham had met tien man verder gemoeten als scheidsrechter Michael Oliver óf de VAR enigszins scherp was geweest. De schandalige charge van de Argentijn Giovani Lo Celso had de potentie van een benenbreker, maar dat leed bleef César Azpilicueta bespaard. De verbijstering aan Chelsea-zijde was logischerwijs groot toen Oliver, na inmenging van de VAR, het spel zonder bestraffing vervolgde.



Spurs probeerde Chelsea in het laatste halfuur met de rug tegen de muur te zetten, maar slaagde daar slechts mondjesmaat in. Door een ongelukkig eigen doelpunt van Antonio Rüdiger mocht Tottenham één minuut voor tijd nog hopen, maar de gelijkmaker volgde niet. En dus behoudt Chelsea plaats vier en zet het de rivaal op vier punten achterstand.



Bekijk hier de bizarre overtreding van Giovani Lo Celso: