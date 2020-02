Bergwijn scoort bij debuut voor Spurs tegen Manchester City

Als een grote onbekende streek Steven Bergwijn afgelopen week neer bij Tottenham Hotspur. De vleugelaanvaller mocht als een sterspeler gelden bij PSV, in Noord- Londen haalde het publiek meewarig de schouders op. Vrijwel niemand kende hem. Tijdens zijn debuut in de basis voor eigen publiek tegen Manchester City nam hij alle twijfel weg. Bergwijn volleerde zijn nieuwe ploeg naar een onverwachte zege.

De Portugese coach José Mourinho had Bergwijn liever wat meer tijd gegund om te wennen aan de club, maar besloot hem door een reeks blessures meteen op te stellen. De international van Oranje stelde de Portugees niet teleur. Vanaf de linker- en de rechterflank vormde hij continu een plaag voor de defensie van Manchester City. Met een gedurfde actie kreeg hij binnen een half uur de supporters in het Tottenham Hotspur Stadion al op de banken.

Sergio Agüero kreeg, na inmenging van de VAR, een strafschop na een wilde tackle van Serge Aurier. Ilkay Gündogan miste echter van elf meter. Heel even leek de bal opnieuw op de stip te worden gelegd, toen Raheem Sterling in de rebound door keeper Hugo Lloris leek te worden getoucheerd. Het liep voor Spurs, na een flink opstootje op het veld, met een sisser af.

IJskoud controleerde hij een voorzet van Lucas Moura met de borst, zette zijn lichaam in de juiste positie en volleerde met zijn rechtervoet in de hoek, onbereikbaar voor doelman Ederson (1-0). In één klap was Bergwijn geen anonieme debutant meer, maar de held van het publiek in het stadion. Toen Mourinho hem kort daarna wisselde voor Erik Lamela, kreeg hij een staande ovatie.