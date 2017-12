Berizzo met gelijkspel terug bij Sevilla

De thuisploeg bleef in het eigen Estadio Ramón Sánchez Pizjuan steken op 0-0. Berizzo zat voor het eerst weer op de bank sinds ruim drie weken geleden prostaatkanker bij hem werd geconstateerd.



De 48-jarige Argentijn onderging eind vorige maand een operatie. Zijn taken werden overgenomen door Ernesto Marcucci, de trainer van het tweede elftal. Berizzo verraste zijn spelers door vrijdag de kleedkamer binnen te lopen en meteen al weer de training te leiden. De Argentijn voelde zich zo goed, dat hij 's avonds ook weer plaatsnam op de bank langs het veld. Volgens Spaanse media slaat Berizzo de komende uitwedstrijd tegen Real Sociedad over. Hij heeft van zijn artsen het advies gekregen om zo kort na de operatie nog niet het vliegtuig in te stappen.



Sevilla staat op de vijfde plaats in de Spaanse competitie. De Andalusische club heeft in de Champions League de achtste finales bereikt, waarin Manchester United de tegenstander is.