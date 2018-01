Bert van Marwijk bondscoach van WK-ganger Australië

Van Marwijk volgt Ange Postecoglou op. Die leidde Australië naar het WK na de play-offs tegen Honduras, maar toonde geen interesse in de WK-klus van komende zomer in Rusland. Van Marwijk, die het Nederlands elftal in 2010 naar de finale van het WK in Zuid-Afrika leidde, plaatste zich vorig jaar met Saoedi-Arabië voor het WK. Hij kon echter geen overeenstemming bereiken met de bond over de voorwaarden voor een langer dienstverband.

Steven Lowy, voorzitter van de Australische voetbalbond FFA, toonde zich in zijn nopjes met de komst van Van Marwijk. ,,Dit is een schot in de roos voor het Australische voetbal. Bert van Marwijk is wereldklasse. Hij leidde Nederland naar de WK-finale en plaatste zich met Saoedi-Arabië voor het WK van komende zomer in Rusland. Maar nog belangrijker: hij weet álles van ons team.'' Saoedi-Arabië en Australië zaten op weg naar het WK van dit jaar in dezelfde (Aziatische) groep. ,,Al die ervaringen maken hem tot een overtuigende keuze. als coach van Australië.''



Van Marwijk was blij met de verantwoordelijkheid voor de WK-klus van Australië, de vierde op rij voor de Socceroos. ,,Ik weet heel veel over deze selectie en ben erg onder de indruk van de capaciteiten. Wij gaan straks niet naar Rusland om alleen deel te nemen, maar om wedstrijden te winnen.''



Australië speelt in de poulefase tegen Frankrijk, Denemarken en Peru.



