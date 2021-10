Besiktas en Sporting gaan nu al op voor laatste kans, Club Brugge ontvangt Manchester City

De Champions League wordt vanavond hervat met twee duels om 18.45 uur. Besiktas en Sporting Portugal gaan in de poule van Ajax, dat later vanavond Borussia Dortmund ontvangt, op voor hun laatste kans in Groep C. In Groep A ontvangt Club Brugge Manchester City. Volg de hoogtepunten vanaf 18.00 uur in dit liveblog.



Dit is de stand van zaken in de Champions League!