Besmette Sinkgraven mist duel met Frankfurt

Samenvattingen Leicester en ManU in balans na heerlijke topper, El Ghazi scoort voor winnend tiental

26 december Manchester United en Leicester City zijn in heerlijke topper in de Premier League één puntje ingelopen op lijstaanvoerder Liverpool. De nummers twee en drie van Engeland sloten na een boeiend gevecht af op 2-2. Donny van de Beek bleef negentig minuten op de bank bij de Red Devils. Later rekende Aston Villa mede dankzij een treffer van Anwar El Ghazi af met Crystal Palace.