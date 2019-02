Beste voetbalster ter wereld zal niet meedoen aan WK 2019

Ada Martine Stolsmo Hegerberg is pas 23 jaar en scoorde al 38 keer in 66 interlands, maar daar zal het voorlopig bij blijven. De aanvalster van Olympique Lyon stopte na het EK 2017 in Nederland, waarin ze niet scoorde, als international. Dit besluit nam Hegerberg na een conflict over gelijke behandeling voor mannelijke en vrouwelijke voetballers. De Noorse voetbalbond besloot enkele maanden later (als eerste land) de betalingen voor de beide nationale teams gelijk te trekken, maar Hegerberg bleef tot verrassing van velen bij haar besluit. ,,We hebben geprobeerd het op te lossen, we hebben gesprekken gevoerd, maar Ada heeft besloten om niet terug te keren,” vertelde de Noorse bondscoach Martin Sjogren vandaag in aanloop naar de Algarve Cup, waar Noorwegen het opneemt tegen Denemarken en China.

,,Als coach moet je je richten op de spelers die deel willen uitmaken van het team en Ada hoort daar nu niet bij. We respecteren haar besluit, maar we gaan nu door zonder haar. We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt met de andere speelsters, die fantastisch werk hebben geleverd. Ze heeft duidelijk aangegeven dat ze niet mee zal doen aan het WK komende zomer, dus we hoeven ook geen telefoontje meer te verwachten.”

Hegerberg deed vorig jaar uitspraken over haar beslissing om (tijdelijk) te stoppen bij het nationale team. ,,Ik kom uit een omgeving waar gelijkheid tussen man en vrouw erg belangrijk is, niet alleen in financieel opzicht. Het gaat ook om faciliteiten en andere voorwaarden om het maximale uit het team te halen. Ik heb bij de Noorse voetbalbond mijn frustraties duidelijk gemaakt en sta nog altijd volledig achter mijn beslissing,” verklaarde Hegerberg, die namens haar club Olympique Lyon al 120 keer scoorde in 95 wedstrijden.

Noorwegen zit bij het WK, dat van 7 juni tot 7 juli wordt gehouden, in poule A bij gastland Frankrijk, Nigeria en Zuid-Korea.

Het gala van de Gouden Bal werd ontsierd door een seksistische opmerking van gastheer Martin Solveig. De Franse dj vroeg Ada Hegerberg of ze wilde twerken. In de video hieronder zegt hij sorry:

Ada Hegerberg was op 3 december 2018 in Parijs de eerste vrouwelijke winnaar van de Gouden Bal.

Ada Hegerberg met haar zus Andrine Hegerberg, die uitkomt voor Paris Saint-Germain.