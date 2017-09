'Betalingen United Vansen aan Spaanse bond liepen via ADO'

Pádron: ,,Morgen komen de Chinezen. Het gaat om één miljoen euro. Omdat ze dat niet rechtstreeks aan ons kunnen betalen, moet dat via de Nederlandse club gaan. Nu 500.000 euro eerst.”

Baussou: {lachend]

Pádron: Ja, 500.000 euro nu, 500.000 euro later. Het is allemaal al getekend.''



In het rapport van de Spaanse justitie bevreemdt het de rechercheurs dat de betalingen via Den Haag zijn gegaan, maar ADO wordt niets ten laste gelegd. Het onderzoek focust zich op corruptie binnen de Spaanse bond. De telefoongesprekken maken niet duidelijk of de betalingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. In een eerste reactie verwijst ADO de berichtgeving in El Pais naar het rijk der fabelen. ,,Dit is onzin. Er hebben nooit betalingen aan de Spaanse bond plaatsgevonden via ADO Den Haag'', zegt algemeen directeur Mattijs Manders.