Beter dan Cruijff en Ronaldinho: dit gaat Koeman missen aan Suárez

Voor altijd staat Luis Suárez bij Barcelona in de schaduw van zijn buurman en ploeggenoot Lionel Messi, maar de Uruguayaan is in zes seizoenen uitgegroeid tot een clublegende. Precies zestig jaar zat er in 2014 tussen de aanwinst uit Liverpool en zijn naamgenoot in 1954. De Spanjaard Luis Suárez Miramontes maakte óók de nodige goals voor Barça, maar zijn naamgenoot uit Zuid-Amerika overtrof hem in zes jaar ruimschoots. En nu loodst Koeman hem richting de uitgang in Camp Nou.