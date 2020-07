‘Big spenders’ aller tijden: Ajax spendeerde 2,5 keer meer dan Feyenoord, PSG nu al tiende

De transferban van Chelsea, waarin het geen spelers mocht kopen, was nog van kracht toen de Londenaren met zakken vol geld naar Leipzig en Amsterdam reisden om Timo Werner en Hakim Ziyech los te weken. Met de komst van het duo was een totale transfersom van rond de honderd miljoen euro gemoeid. Door de topspelers van RB Leipzig Ajax aan boord van het welvarende Londense schip te halen, kocht Chelsea zich letterlijk de top drie in.

De twee grootste betalers ter wereld zijn tevens de grootste clubs ter wereld. FC Barcelona betaalde in de rijke historie liefst 2,42 miljard euro aan transfers. Onder meer Frenkie de Jong (85 miljoen) en Phillipe Coutinho (120 miljoen) behoorden tot de duurste aanwinsten en trokken het bedrag flink omhoog. Barça blijft eeuwige rivaal Real Madrid nipt voor. De Koninklijke maakte 2,38 miljard euro over naar de bankrekeningen van andere clubs, veertig miljoen euro minder dan de Blaugranas.

Volledig scherm De Jong met Josep Maria Bartomeu. © EPA

De aanwezigheid van Paris Saint-Germain in de top tien mag gerust opvallend worden genoemd. De Parijzenaren werden pas vanaf 2011 volgestopt met oliemiljoenen, wat betekent dat ze de laatste jaren een flinke inhaalslag hebben gemaakt. PSG heeft met Neymar (222 miljoen) en Kylian Mbappé (180 miljoen) dan ook de recordtransfers op haar naam. Binnen negen jaar is de topclub uit Parijs uitgegroeid tot een van de meest kapitaalkrachtige clubs ter wereld. Inmiddels kan het de gevallen topclub AC Milan ruiken.

Virgil van Dijk werd door Liverpool voor 85 miljoen euro overgenomen van Southampton. Met zijn transfersom vertegenwoordigt de Oranje-aanvoerder iets meer dan vijf procent van de gespendeerde 1,65 miljard. Van Dijk is de duurste speler uit de clubhistorie, maar niet de duurste verdediger ter wereld. Dat is Harry Maguire van Manchester United, dat door de jaren heen ook een plek bij de tien belangrijkste leden van de club van het miljard heeft bemachtigd.

Grootste uitgevers

1. FC Barcelona - 2,42 miljard

2. Real Madrid - 2,38 miljard

3. Chelsea - 2,27 miljard

4. Juventus - 2,21 miljard

5. Manchester City - 2,11 miljard

6. Inter - 2,03 miljard

7. Manchester United - 1,91 miljard

8. Liverpool - 1,65 miljard

9. AC Milan - 1,60 miljard

10. Paris Saint-Germain - 1,59 miljard

In Nederland is Ajax de club die het meeste betaalde voor versterkingen. Liefst 471,27 miljoen euro werd betaald voor 710 aanwinsten. De duurste aankoop luistert naar de naam Miralem Sulejmani. De in Amsterdam geflopte Serviër verruilde in 2008 SC Heerenveen voor Ajax, een transfer waar zestien miljoen euro bij gemoeid was. De linksbuiten kon zijn flinke prijskaartje nooit waarmaken en groeide uit tot een van de grootste miskopen uit de clubhistorie.

FC Twente staat vijfde op de lijst, maar zal daar niet met al te veel trots naar kijken. De landskampioen van 2010 pompte in de gloriejaren miljoenen in het versterken van de selectie, maar kreeg jaren later een flinke financiële dreun op de neus. De Enschedeërs naderden een faillissement, degradeerden naar de Keuken Kampioen Divisie en zijn tien jaar na de landstitel een parodie op de destijds zo oppermachtige topclub in wording.

Big spenders Nederland

1. Ajax - 471,27 miljoen euro

2. PSV - 374,87 miljoen euro

3. Feyenoord - 182,46 miljoen euro

4. AZ - 117,56 miljoen euro

5. FC Twente - 82,11 miljoen euro

Volledig scherm Miralem Sulejmani in een vrijwel lege Arena. © anp