Bij falend Juventus lijkt alleen Matthijs de Ligt zeker van zijn plek, Champions League op de tocht

Door Maarten Dekker



‘Bitter afscheid’ kopte La Gazzetta dello Sport vanochtend bij het nieuws dat Gianluigi Buffon na dit seizoen vertrekt bij Juventus. De 43-jarige doelman is in zekere zin een icoon uit een ver verleden: hij werd in 2001 nota bene nog voor de invoering van de euro overgenomen van Parma, voor 105 miljard lire. En nu, negentien seizoenen, tien kampioenschappen plus een uitstapje naar Paris Saint-Germain later, eindigt het in mineur.