Bijrol voor Nederlanders bij swingend FC Barcelona: ‘Niet makkelijk om nu opstelling te maken’

Zonder de Nederlanders bij naam te noemen hoeft de Nederlandse enclave in Camp Nou geen conclusies te trekken uit de reserverol tegen Osasuna, zo zei Xavi tijdens de persconferentie. ,,Er zijn veel belangrijke spelers die niet hebben meegedaan. Dat betekent dat we een grote selectie hebben en de concurrentie fors is. Het is voor mij momenteel niet makkelijk om een opstelling te maken.”



Barça had 74 procent balbezit en de kansenverhouding was met 24-4 ook duidelijk in het voordeel van de thuisploeg. Camp Nou was vanavond matig gevuld, maar de 54.000 toeschouwers zagen prachtig voetbal in de eerste helft. Ferran Torres schoot na veertien minuten raak uit een strafschop, nadat toptalent Gavi (17) onderuit was gehaald.