Bijzondere uitverkiezing gloort voor Bergkamp en Van Persie

Hall of FameDennis Bergkamp en Robin van Persie maken kans op een plek in de nieuwe Hall of Fame van de Premier League. Zij behoren tot een groep van 23 oud-spelers van wie er zes tot de Engelse eregalerij worden toegelaten. Het publiek en een panel van experts bepalen wie wordt geselecteerd. De fans kunnen tot en met 9 mei hun stem uitbrengen .

Alan Shearer en Thierry Henry zijn als eerste voetballers al opgenomen in de Hall of Fame. De Engelse en Franse spits maakten samen 435 doelpunten in de Premier League, die in 1992 werd geïntroduceerd als hoogste afdeling van de Engelse voetbalpiramide. Shearer veroverde drie keer de Gouden Schoen als topscorer van de Premier League, Henry vier keer.

Shearer (50) is met 260 treffers de topscorer aller tijden van de Premier League. Henry (43) speelde tussen 1999 en 2007 in de Premier League voor Arsenal. Hij keerde in 2012 nog even terug bij de ‘Gunners’ en maakte in totaal 175 competitietreffers. De aanvaller vierde met Arsenal twee landstitels (2002 en 2004). Henry vormde in die jaren een succesvol aanvalsduo met Bergkamp, die tussen 1995 en 2006 voor Arsenal uitkwam.

Bergkamp (51) speelde ruim vierhonderd wedstrijden voor Arsenal. Daarin maakte hij 120 doelpunten. In dienst van de Gunners vierde hij drie landstitels. Supporters van Arsenal kozen hem in 2008 als tweede in de lijst met vijftig beste spelers ooit van de Engelse club.

Van Persie (37) speelde in Engeland voor Arsenal (2004-2012) en Manchester United (2012-2015). Hij is de topschutter aller tijden van Oranje met 50 doelpunten in 102 interlands. De oud-Feyenoorder won onder meer met ManUnited de Premier League in 2013 en met Arsenal de FA Cup in 2005.

Bergkamp en Van Persie strijden met onder anderen Matthew Le Tissier, Eric Cantona, Steven Gerrard, Peter Schmeichel en David Beckham om een plekje in de prestigieuze Hall of Fame.