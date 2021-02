Bilbao na strafschoppen laatste halve finalist in Copa del Rey

Geïrriteer­de Koeman krijgt wéér vragen over Messi, maar heeft ook goed nieuws

2 februari Ronald Koeman kreeg vandaag tot zijn irritatie opnieuw vragen over het astronomische salaris van Lionel Messi. Maar er was op de persconferentie ook reden tot vrolijkheid, want de FC Barcelona-trainer kan weer beschikken over Sergiño Dest