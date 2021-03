Bilbao pas in verlenging langs Levante en treft nu Barça in bekerfinale

SamenvattingAthletic Bilbao heeft zich geplaatst voor de Spaanse bekerfinale, met als tegenstander Barcelona. De nummer 10 van La Liga schakelde in de halve eindstrijd Levante uit. In de tweede helft van de verlenging maakte Alex Berenguer het beslissende doelpunt: 1-2.

De return eindigde na 90 minuten in 1-1. Beide ploegen kwamen in het eerste duel vorige maand in Bilbao eveneens op 1-1 uit. Daardoor was een verlenging in Valencia noodzakelijk.

Barcelona plaatste zich woensdag in Camp Nou op sensationele wijze voor de bekerfinale. De ploeg van trainer Ronald Koeman dwong in de return tegen Sevilla diep in de extra tijd via een treffer van Gerard Piqué een verlenging af. Daarin zorgde Martin Braithwaite voor de beslissing: 3-0, na 2-0 in Sevilla.

Na afloop van het duel in Valencia werd bekend dat Athletic Bilbao op 4 april eerst de uitgestelde bekerfinale van vorig seizoen zal spelen tegen Real Sociedad. De eindstrijd tegen Barcelona is nu vastgesteld op 17 april in Sevilla. De twee finalisten van 2021 kwamen elkaar dit seizoen al drie keer tegen. Barcelona won beide competitiewedstrijden: 2-3 en 2-1. In de finale van de Spaanse Supercup won Athletic Bilbao echter: 3-2 na verlenging.

