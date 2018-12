Bilbao wint in blessuretijd eerste duel sinds ontslag Berizzo

Stuttgart tot winterstop zonder Pavard

10 december VfB Stuttgart kan tot aan de winterstop geen beroep meer doen op wereldkampioen Benjamin Pavard. De Franse verdediger heeft een scheur in zijn hamstring opgelopen in de verloren uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (3-0). Pavard blesseerde zich toen hij in de slotfase de bal ongelukkig in eigen doel werkte.