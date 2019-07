Binnen tien minuten eigen doelpunt De Ligt bij basisdebuut Juventus

Video Atlanta United wint topper in MLS dankzij late goals van Martinez en Martinez

22 juli Atlanta United is opgeklommen naar de tweede plaats in de Eastern Conference in de MLS. De ploeg van coach Frank de Boer won vanavond in het volgepakte Mercedes-Benz Stadium met 2-0 van nummer drie DC United, waar sterspeler Wayne Rooney vanwege een blessure ontbrak.