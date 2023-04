Bizar: grensrechter deelt elleboogstoot uit aan Andrew Robertson, assistent op non-actief tijdens onderzoek

De Schotse international maakte vlak na het rustsignaal ruzie met assistent-arbiter Constantine Hatzidakis en die sloeg met zijn elleboog tegen de kaak van de Liverpool-speler. Robertson ging vervolgens woedend verhaal halen bij scheidsrechter Paul Tierney, maar die gaf de verdediger een gele kaart.

Het incident leidde tot grote ontsteltenis bij de spelers van Liverpool, maar er werd niet direct actie ondernomen in de rust. Hatzidakis verscheen in de tweede helft 'gewoon’ weer op het veld.

Volledig scherm Andrew Robertson ontvangt elleboogstoot. © REUTERS

Onderzoek ingesteld naar voorval

De Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), het orgaan dat verantwoordelijk is voor wedstrijdofficials in het Engelse voetbal, was er snel bij om naar buiten te brengen dat er een onderzoek ingesteld is naar de ‘vermeende’ elleboog van Hatzidakis.

‘PGMOL is op de hoogte van een incident tussen assistent-scheidsrechter Constantine Hatzidakis en Liverpool-verdediger Andrew Robertson tijdens de rust van de wedstrijd Liverpool tegen Arsenal op Anfield. We zullen de zaak opnieuw bekijken zodra de wedstrijd is afgelopen’, luidde het statement. Inmiddels is bekend geworden dat de grensrechter voorlopig niet ingezet zal worden.

Roy Keane noemt Robertson een ‘baby’

Sky Sports-analist Roy Keane vindt overigens dat Robertson zich enorm aanstelde. ,,Grijpt Robertson de grensrechter eerst vast? Ik weet het niet zeker, maar hoezo klaagt hij dan? Hij zou zich meer bezig moeten houden met zijn manier van verdedigen. Weet je wat hij is, die Robertson? Ik heb hem een aantal keren gezien, hij is een grote baby, dat is wat die vent is", aldus de oud-aanvoerder van Manchester United.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma en de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.