Bizar: Niemand lijkt te willen promoveren in Duitsland

Stevens houdt ook Schalke in de Bundesliga

15:29 Schalke 04 speelt ook volgend seizoen gewoon weer in de Bundesliga. De ploeg van interim-trainer Huub Stevens, die in zijn loopbaan nog nooit degradeerde, pakte zondag tegen FC Augsburg (0-0) het puntje dat het formeel nog nodig had om definitief veilig te zijn.