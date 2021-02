Bizarre ontknoping in Brazilië: Flamengo kampioen na nederlaag en Internacional woedend na afgekeurde goals

Het was voor Flamengo de achtste landstitel in de clubhistorie. Eerder was de club uit Rio al de beste van het land in 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009 en 2019. De (verloren) kampioenswedstrijd bij São Paulo FC was zeer bijzonder voor Rogério Ceni. De voormalig doelman keepte tussen 1993 en 2015 voor São Paulo FC. Hij speelde nooit voor een andere club, maar was toch overal geliefd vanwege zijn vele rake vrije trappen en penalty's. Hij scoorde liefst 131 keer in 1237 duels. In 2005 scoorde hij liefst 21 keer in 75 duels voor de Braziliaanse club. In 2018 werd Ceni al kampioen van de Campeonato Brasileiro Série B als coach van Fortaleza.