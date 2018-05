Bizarre ontknoping in Deense competitie

Kjartan Finnbogason is de naam. De spits uit IJsland viel in de 84ste minuut in, maakte in de negentigste minuut de aansluitingstreffer en dompelde heel Brøndby in rouw door in de zesde minuut van de extra tijd ook nog de gelijkmaker binnen te werken.



Door het kunststukje van Finnbogason gaat niet Brøndby, maar Midtjylland als koploper de laatste speelronde in. Midtjylland maakte op bezoek bij uittredend kampioen Kopenhagen geen fout (0-2) en heeft maandag aan een zege op Horsens genoeg om de titel te pakken. Maar die hebben Kjartan Finnbogason.



Brøndby ontvangt maandag AaB. Dit is de stand in de Deense competitie:



1. Midtjylland: 35-82

2. Brøndby: 35-80

3. Nordsjaelland : 35-58